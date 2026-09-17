İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- METRO Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 'Her şey iyi gidiyor. İyi başladı iyi devam ediyor. Allah bozmasın. Hedefimiz Mardin'den de galibiyetle dönmek' dedi.

Metro Holding Kayserispor, 1'inci Lig 7'nci haftayı lider olarak tamamladı. Sarı-kırmızılılar bugün Mardin 1969 Spor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanı izleyen kulüp başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çamlı, 'Her şey iyi gidiyor. İyi başladı iyi devam ediyor. Allah bozmasın. Hedefimiz Mardin'den de galibiyetle dönmek. Kalbimizdekini saklamanın gereği yok. Bu takıma destek olmaya devam. Özellikle seyirciye tekrar çağrı yapıyorum. Liderliğe oynanan bir maçta seyirciyi gördünüz. Biz bu kadar mücadelede tribünleri de dolu görmek istiyoruz. Bilet fiyatları söz konusuysa talep gelsin, onu da değerlendirelim. Ben şehrimin insanlarını, bu inci tanesi takımının yanında görmek istiyorum. Bunu bizden esirgemesinler. Takımda herhangi bir sıkıntı yok. Eksik yok. Her şey yolunda. İnşallah daha iyi olacak. Milli arada da bu takım çok daha motivasyonu yükselmiş bir vaziyette inşallah ondan sonraki maçlara çıkacak. Ama Kayserispor iyi yolda. Kimsenin endişesi olmasın. Mardin'den inşallah yüzümüzün akıyla döneriz' diye konuştu. (DHA)