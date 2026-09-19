İSTANBUL, (DHA) - AVEC Rent a Car Genel Müdürü Dr. Okan Siso, 'Kaza sonrasında öncelikle can güvenliğinin sağlanması, gerekli tutanak ve resmi belgelerin hazırlanması ve kiralama şirketinin mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekiyor. Araca şirket yönlendirmesi olmadan müdahale edilmesi, gerekli belgeler alınmadan olay yerinden ayrılması veya sürecin eksik yürütülmesi, hasar ve sigorta işlemlerini olumsuz etkileyebiliyor' dedi.

Kiralık araçla meydana gelen kaza sonrasında yapılması gerekenleri anlatan Avec Rent a Car Genel Müdürü Dr. Okan Siso, 'Kiralık araç kullanırken yaşanan bir kaza, park sırasında oluşan küçük bir çizik ya da cam ve lastik hasarı sürücüler için beklenmedik maliyetlere dönüşebiliyor. Hasar sonrasında ödeme sorumluluğunu belirleyen tek bir kriter bulunmuyor. Kazanın oluş şekli, sürücünün kusur oranı, kiralama sözleşmesindeki şartlar ve aracın sahip olduğu sigorta ile ek güvence kapsamları birlikte değerlendiriliyor. Standart sigorta kapsamı dışında kalan bazı hasarlarda veya kullanıcı kaynaklı durumlarda müşterinin ödeme sorumluluğu doğabiliyor' diye konuştu.

'SİGORTA İŞLEMLERİNİ OLUMSUZ ETKİLER'

Siso, 'Kaza sonrasında öncelikle can güvenliğinin sağlanması, gerekli tutanak ve resmi belgelerin hazırlanması ve kiralama şirketinin mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekiyor. Araca şirket yönlendirmesi olmadan müdahale edilmesi, gerekli belgeler alınmadan olay yerinden ayrılması veya sürecin eksik yürütülmesi, hasar ve sigorta işlemlerini olumsuz etkileyebiliyor. Üstelik yalnızca büyük kazalar değil; park hasarı, küçük göçükler, çizikler, cam veya lastik hasarları da aracın teslim alma ve teslim etme durumu ile güvence kapsamına göre müşteriye yansıtılabiliyor' ifadelerini kullandı.

GÜVENCE PAKETLERİ ÖNERİSİ

Bu nedenle araç kiralarken yalnızca günlük kiralama ücretine değil, hangi risklerin güvence altında olduğuna da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Siso, kiralama bedeline kıyasla sınırlı bir ek ücretle tercih edilebilen güvence paketlerinin, kapsamları doğrultusunda beklenmedik hasarlarda oluşabilecek mali yükü azaltarak daha rahat ve kontrollü bir kiralama deneyimi sağlayabildiğini dile getirdi.