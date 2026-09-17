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Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Olay, saat 18.00 sıralarında Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'nde meydana geldi. Dere içerisinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, dere içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin kimliğinin Ahmet İrfan olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dereden çıkarılan İrfan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İrfan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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