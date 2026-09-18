İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı'nın yapımı tamamlanan ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak 4'üncü ana pisti işletme ruhsatına dahil edilerek ruhsatlandırma süreci tamamlandı.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin de dâhil edildiği Havaalanı İşletme Ruhsatı'nı, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Sayın Selahattin Bilgen'e takdim etti. Gerçekleştirilen takdimde Genel Müdürümüz Prof. Dr. Kemal Yüksek de yer aldı. İstanbul Havalimanı'nın mevcut havaalanı işletme ruhsatı, 4. ana pistin de kapsama alınmasıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından güncellendi. Böylece yeni pistin hizmete alınmasına yönelik ruhsatlandırma süreci tamamlanmış oldu. İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak 4. ana pist, 2 bin 820 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. Yeni pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin ve esnekliğinin artırılması, özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak, ülkemiz havacılık altyapısının emniyetli, etkin ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayan ruhsatlandırma ve sertifikasyon çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadeleri yer aldı. (DHA)