İSTANBUL, (DHA) - ALBAYRAK Grubu'nun liman işletmeciliği markası Alport, İskenderun Gübretaş Limanı'nın işletme hakkını 35 yıllığına devralmak üzere Gübretaş ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Alport'un, gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından İskenderun'un da eklenmesiyle Albayrak Grubu'nun liman sayısını 10'a çıkaracağı kaydedildi. Liman için yaklaşık 190 milyon dolarlık yatırım planlandığı aktarıldı.

Albayrak Grubu, Türkiye'deki liman yatırımlarını şimdi İskenderun ile genişletmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Alport Liman İşletmeciliği A.Ş. ile Gübre Fabrikaları T.A.Ş. arasında dün imzalanan İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi kapsamında İskenderun Gübretaş Limanı'nın işletme hakkının 35 yıllığına Alport'a devredilmesi öngörülüyor. Gerekli onay ve izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından İskenderun, Albayrak Grubu'nun 10'uncu limanı olacak.

Grubun 2003 yılında Trabzon Limanı ile başlayan liman işletmeciliği yolculuğu, Alport markası altında Türkiye'den Hazar'a, Doğu Afrika'dan Batı ve Orta Afrika'ya uzanarak uluslararası bir liman ağına dönüştü. Trabzon Limanı'nın ardından Alport Bakü, Alport Mogadişu, Alport Conakry, Alport Pointe-Noire, Alport Banjul, Alport Bata ve Alport Malabo ile büyüyen liman ağına, 1 Ağustos itibarıyla Alport Alsancak da eklendi.

Sözleşme kapsamında Alport; limanın rehabilitasyonu ve geliştirilmesinin yanı sıra yatırımların finansmanı, işletme, yönetim, bakım ve onarım ile liman hizmetlerinin yürütülmesini üstlenecek. Yaklaşık 190 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanırken, Sarıseki'de Gübretaş'ın kullanımına ayrılacak 30 bin metrekarelik alanda gübre faaliyetlerine yönelik altyapı ve üstyapı yatırımları da Alport tarafından gerçekleştirilecek. Yatırım çalışmaları sırasında Gübretaş'ın bölgedeki mevcut gübre üretim faaliyetleri devam edecek.

Açıklamada, 'Gübretaş ile imzalanan sözleşme, Alport'un 1 Ağustos itibarıyla operasyonlarını üstlendiği Alport Alsancak'ın ardından Türkiye'deki liman yatırımlarında atılan yeni adım oldu. Alport Alsancak'ta operasyonların başlamasını izleyen ilk 15 günde saatlik brüt hareket sayısı 43'ten 53'e yükselirken, gemi operasyon hızında önceki döneme göre 3,5 kata varan iyileşme kaydedildi. Terminal Operasyon Sistemi, dijital altyapı ve saha planlamasının öne çıktığı bu işletme yaklaşımının, rehabilitasyon ve geliştirme yatırımlarıyla İskenderun'da da operasyonel verimliliğin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. İskenderun'daki devir sürecinin tamamlanmasıyla Albayrak Grubu'nun liman sayısı 10'a ulaşacak' denildi.