Vehbi DEMİR- Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da 2 gün önce eski komşusu Ramazan B. tarafından sözlü tacize uğradığını öne süren İ.Y., yanında bulunan 3 erkekle Ramazan B. ve eşi Deniz B.'yi darbetti. Çiftin şikayetçi olması üzerine polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Eylül günü saat 20.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan B. ile eşi Deniz B., taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanında bulunan 3- 4 erkekle karşılaştı. İ.Y.'nin, olaydan yaklaşık 2 gün önce Ramazan B. tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü ve ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı belirtildi.

ÇİFTİ DARBEDİP TEHDİT ETTİKLERİ İDDİASI

Ramazan B. ile Deniz B., İ.Y. ve yanında bulunan, daha önce görmediklerini belirttikleri 3- 4 erkeğin kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu, ardından da darbettiklerini söyledi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ramazan B.'nin gruptakiler tarafından darbedildiği, gruptaki kadının ise yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olayın ardından Şehit Ali Okyay Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Ramazan B. ile Deniz B., İ.Y. ve yanındaki kişilerden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ramazan B.'nin 'uyuşturucu madde kullanımından' 3, 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 2 ve 'tehditten' 1 olmak üzere toplam 6 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Deniz B.'nin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan' 1 emniyete geliş kaydı olduğu belirtildi. İ.Y.'nin ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' 1, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasından' 1, 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçları kapsamında 2 olmak üzere toplam 4 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. (DHA)