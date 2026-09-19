İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, havacılık sektörünün prestijli ödülleri arasında yer alan Skytrax World Airline Awards kapsamında 'Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu' (Europe's Best Leisure Airline) seçildiğini duyurdu. Şirket, ödülü 2023 ve 2024 yıllarında da kazandığını ve üçüncü kez aynı başarıya imza atıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre her yıl düzenlenen Skytrax World Airline Awards, dünya genelinde 100'den fazla ülkeden milyonlarca yolcunun değerlendirmeleriyle belirleniyor. Yolcuların doğrudan deneyim ve değerlendirmelerine dayanan ödüller, küresel havacılık sektöründe yolcu memnuniyetinin önemli göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. SunExpress, 2022 yılında 'Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu' (World's Best Leisure Airline) ödülünün sahibi olmuştu.

SunExpress'in 2026 yaz sezonunda Türkiye'deki farklı şehirlerde toplam 18 yeni hattı hizmete aldığı kaydedildi. Hava yolu şirketinin 37 ülkede 250 rotada 106 destinasyona direkt uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı.

SunExpress CEO'su Marcus Schnabel, ödülle ilgili şunları söyledi:

'Avrupa'nın En İyi Tatil Hava Yolu ödülünü yeniden kazanmak bizim için büyük bir gurur ve misafirlerimizin takdirinin önemli bir göstergesi. Elde ettiğimiz bu başarı, misafirlerimize hem yerde hem de havada en iyi seyahat deneyimini sunmak için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın ortak gayretinin sonucu. Ödül aynı zamanda, hizmet standartlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmek ve misafirlerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için bizlere önemli bir motivasyon sağlıyor.'