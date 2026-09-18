İSTANBUL, (DHA) - LÜKS designer outlet Florentia Village, açılış galasını dünyanın en büyük organizasyonlarına imza atan Balich Wonder Studio'nun hazırladığı özel gösteriyle kutladı.

Kalyon İnşaat ile İtalyan RDM-Fingen Group ortaklığında hayata geçirilen Florentia Village, moda, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi aynı destinasyonda buluşturan yeni nesil bir yaşam alanı olarak ilk misafirlerini ağırladı. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei ev sahipliğinde yapılan galaya İstanbul Valisi Davut Gül, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve STK başkanlarının da yer aldığı 4 bin kişi katıldı.

Dünyaca ünlü lüks ve premium markaları İstanbul'da bir araya getirirken Türk markalarının da dünyaya açılan kapısı olmayı hedefleyen Florentia Village'ın açılış davetine iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından Acun Ilıcalı, Adnan Çebi, Yıldırım Demirören, Aslıhan Doğan Turan, Aybüke Yılmaz, Banu Sağnak, Beyhan Bağış, Burak Kut, Buse Terim, Cevat Olçok, Danilo Zanna, Ebru Özdemir, Emin Günenç, Fatih Terim, Hamdi Aydın, Hande Erçel, Hande Gülşen, İbrahim Bacacı, İrfan Karakaş, Mehmet Cengiz, Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Ali Yalçındağ, Meriç Küçük, Murat Aksu, Murat Şeker, Muzaffer Aygün, Nail Olpak, Oğulcan Engin, Okan Buruk, Oktay Kaynarca, Ömür Gedik, Osman Müftüoğlu, Sahrap Soysal, Serap Sarı, Süleyman Orakçıoğlu, Tahir Kıran, Taner Rumeli, Tolga Güleç ve Turgut Yılmaz yer aldı.

Açılış davetinde Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Kalyoncu, Mehmet Kalyoncu ve Kübra Kalyoncu konukları karşıladı.

Bugüne kadar 17 olimpiyat töreni gerçekleştiren ve 2026 yılında Milano Cortina Kış Olimpiyat Oyunları ile FIFA Dünya Kupası açılış törenlerine imza atan Balich Wonder Studio, Florentia Village için mekanın tamamına yayılan özel bir gösteri tasarladı.

'Kesişen Dünyalar' konseptiyle hazırlanan gösteri; Türkiye ile İtalya'yı, Doğu ile Batı'yı, geçmiş ile geleceği opera, moda, müzik, dans ve sanat performanslarıyla aynı hikayede buluşturdu. Florentia Village'ın sokaklarından meydanlarına, bahçelerinden ana sahnesine kadar tüm alana yayıldı. Konuklar yalnızca gösteriyi izlemekle kalmadı; farklı rotaları takip ederek deneyimin bir parçası oldu ve Florentia Village'ı keşfetti.

OSMANLI KALYONU KONUKLARI SELAMLADI

Gösteri, Florentia Village'ın ana merdivenlerinde iki piyanonun eşlik ettiği karşılama performansıyla başladı. Puccini'nin dünyaca ünlü aryalarının seslendirildiği opera bölümünün ardından gecenin en dikkat çekici anlarından biri yaşandı.

Çağdaş bir yorumla tasarlanan büyük bir Osmanlı kalyonu, müzik ve ışık gösterileri eşliğinde adeta su üzerinde süzülüyormuşçasına gökyüzünde belirdi. Kalyondan inen yolcuları simgeleyen modeller, moda dünyasında güçlü ve özgün çizgileriyle tanınan 15 tasarımcının açılış gecesine özel hazırladığı kostümlerle ana merdivenlerde teatral bir moda performansı sergiledi. Mahmut Danışan, DEQ, Selçuk Durdu, Tuba Ergin, Sudi Etuz, Özlem Kaya, Mysa Moon, Meltem Özbek, Belma Özdemir, Buket Özkalfalar, Souvie, Halit Tiryaki, Tuvanam ve Gökhan Yavaş'ın imzasını taşıyan tasarımlar, sahneyi güçlü ve çarpıcı bir moda anlatısına dönüştürdü.

Ana sahnenin ardından gösteri Florentia Village'ın meydanlarına ve bahçelerine taşındı. Kostüm tasarımcısı Ayşe Gülru Rovelli'nin hazırladığı kostümleri taşıyan beş gezgin, konuklara farklı keşif rotalarında rehberlik etti. Bu yolculuk esnasında Doğu Ekspresi'nden ilham alan teatral bir sahne, İstanbul'un kedilerine adanan canlı grafiti performansı, Doğu ile Batı'nın buluşmasını yorumlayan dans gösterileri ve ışıklı bahçe enstalasyonları konuklarla buluştu. Farklı noktalarda devam eden performanslar, gecenin sonunda Luxury Square'de gerçekleştirilen büyük finalle tamamlandı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde ise gecenin bir diğer sürprizi yaşandı. Florentia Village'ın dünyaca ünlü lüks markaları kapılarını açarak ilk misafirlerini ağırladı.

'FLORENTİA VİLLAGE, ORTAK BİR HAYALİN, İNANCIN VE GÜÇLÜ BİR DOSTLUĞUN ESERİ'

Açılış töreninde konuşan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu ile RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei, bu önemli yatırımın arkasındaki ortak vizyonu ve Florentia Village'ın uluslararası hedeflerini paylaştı.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu şunları söyledi:

'Florentia Village, ortak bir hayalin, inancın ve güçlü bir dostluğun eseri oldu. Sevgili iş ortağım ve değerli dostum, RDM Italia CEO'su Jacopo ile bu yola çıkarken tek bir amacımız vardı: İstanbul'a dünya standartlarında, çok özel bir destinasyon kazandırmak. İtalyan estetiğini Türk misafirperverliğiyle; RDM-Fingen Group'un uluslararası perakende birikimini Kalyon İnşaat'ın mühendislik ve yatırım tecrübesiyle buluşturduk. Misafirlerimizin burada yalnızca alışveriş yapmalarını değil; yaşamalarını, keşfetmelerini, eğlenmelerini, güzel hatıralar biriktirmelerini ve buradan mutlu ayrılmalarını istedik. Florentia Village aynı zamanda Airport City vizyonumuzun ilk adımı; İstanbul Havalimanı çevresinde gelişecek yeni bir ekonomik ve turistik ekosistemin başlangıç noktasıdır. Böylesine büyük bir vizyonun ilk adımını sıradan bir açılışla yapmak istemedik. Florentia Village'ın ruhuna yakışan, çok özel ve unutulmaz bir gösteri hayal ettik. Dünyanın en önemli organizasyonlarına imza atan Balich Wonder Studio da aylar süren titiz bir çalışmayla Florentia Village'ın ruhundan doğan benzersiz bir deneyim tasarladı.'

RDM Italia CEO'su Jacopo Mazzei ise şöyle konuştu:

'Florentia Village İstanbul, doğru fırsatı, doğru lokasyonu ve her şeyden önemlisi doğru iş ortaklarını bulmak için on yılı aşkın süredir devam eden bir yolculuğun sonucu. İstanbul; Avrupa ile Asya'yı, farklı kültürleri ve gelenekleri buluşturan, olağanüstü enerjiye ve potansiyele sahip bir dünya şehri. Büyük projeler insanlar ve güçlü ortaklıklarla hayat buluyor; Kalyon İnşaat ile Floransa'nın ruhunu, zarafetini ve kalite anlayışını İstanbul'un benzersiz karakteriyle buluşturan uluslararası bir destinasyon yarattık. Bu vizyonu gerçeğe dönüştüren Türk ve uluslararası ekiplerimize, ortaklarımıza ve projeye inanan tüm markalarımıza teşekkür ediyorum. Bugün yolculuğumuzun sonu değil, Florentia Village'ın yerli ve yabancı ziyaretçiler için İstanbul'un yeni buluşma noktalarından biri olacağı güçlü bir başlangıç.'

250 MİLYON AVRO YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLDİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre Florentia Village, Kalyon İnşaat ile RDM-Fingen Group ortaklığında 250 milyon avro yatırımla hayata geçirildi. Proje kapsamında Türkiye'ye 180 milyon avro yabancı kaynak girişi sağlandı.Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan projenin ilk fazı, 65 bin metrekare kiralanabilir alanda 190 mağazanın yanı sıra gastronomi ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiriyor.

Birinci fazın ilerleyen dönemlerinde projeye eklenecek 5 yıldızlı otel için Marriott Group ile görüşmelerde son aşamaya gelindi. Proje içerisinde yer alan 20 bin kişi kapasiteli konser ve etkinlik merkezi ise yerli ve yabancı sanatçıların performanslarının yanı sıra uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Rönesans ve Antik Roma'dan izler taşıyan Florentia Village, bu mirası modern İtalyan mimarisiyle buluşturan açık hava alışveriş ve yaşam destinasyonu olarak tasarlandı. Meydanları, sokakları, cepheleri ve açık alanlarıyla Florentia Village; alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren bütüncül bir deneyim sunuyor. Prada, Moncler, Ferragamo, Ralph Lauren, Hugo ve Boss gibi global markaların yer aldığı Florentia Village'da lüks ve premium outlet mağazaları ile tam fiyatlı perakende aynı destinasyonda buluşuyor.

Ferragamo, Türkiye'deki ilk mono-brand butik yatırımını Florentia Village'da gerçekleştirirken, Nike da yaklaşık 10 yılın ardından Türkiye'ye yeniden merkez ofis düzeyinde doğrudan yatırım yapıyor. Proje, uluslararası markalara ortalama yüzde 30 ila 70 arasında fiyat avantajıyla ulaşma imkanı sunuyor.

Florentia Village'ın destinasyon modelinin önemli unsurlarından birini gastronomi oluşturuyor. Casual dining ve fine dining restoranlardan Türk mutfağına, kahve noktalarından hızlı yeme-içme seçeneklerine uzanan geniş bir gastronomi karması sunuluyor.

Doğuş Grubu'nun Florentia Village için geliştirdiği CASA markası ziyaretçilerle buluşurken, The Shelter farklı gastronomi deneyimlerini tek çatı altında bir araya getiren yeni nesil food hall konseptiyle hizmet veriyor.

İkinci fazda eklenecek 45 bin metrekarelik alanla Florentia Village'ın toplam 110 bin metrekare kiralanabilir büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. Bu ölçekle Florentia Village'ın Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı outlet merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

Yılda 15 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlaması hedeflenen projenin, 5 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülüyor. Başta Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya olmak üzere geniş bir coğrafyadan ziyaretçi çekmesi planlanan Florentia Village'da, ilk yıllarda güçlü bir uluslararası turist tabanı oluşturulması; orta vadede ise yabancı ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler içerisindeki payının yüzde 40'ın üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Florentia Village, stratejik konumuyla İstanbul'un yeni çekim merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. İstanbul Havalimanı'ndan yalnızca 5 dakika mesafede bulunan destinasyonun hemen girişindeki metro istasyonu sayesinde şehir merkezine yaklaşık 25 dakikada ulaşım sağlanabiliyor.

Ana otoyol bağlantıları sayesinde İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarından kolay ulaşım imkanı sunan Florentia Village; alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve eğlenceyi uluslararası ziyaretçilerle buluşturan yeni bir destinasyon olarak konumlanıyor.