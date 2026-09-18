İSTANBUL, (DHA) - H&M Finans Gayrimenkul tarafından '2026 Yaza Veda Pikniği' düzenlendi. Pikniğe, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkan Yardımcıları Muhlis Ateş ve Nilay Irak'ın ile AK Parti Çekmeköy Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Kapıcıoğlu, Ekrem Karaçöl ve Mustafa Ekşi katıldı.

Programın ardından H&M Finans Gayrimenkul adına bir teşekkür mesajı yayınlayan Hanife Türkoğlu, davetlilerin katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkoğlu, 'Sizlerin aramızda olması bu güzel günümüzü bizler için çok daha anlamlı ve özel kıldı. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde nice güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle. İyi ki geldiniz, iyi ki bu güzel günümüzde bizimleydiniz' ifadelerini kullandı.

Eğlenceli anların yaşandığı piknik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.