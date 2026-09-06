Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olurken, şampiyonluk sevinci Bodrum'da belediyenin meydanlara kurduğu dev ekranlar aracılığıyla binlerce sporsever tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

Saat 19.00'da başlayan dev final mücadelesi eş zamanlı olarak Bodrum Belediye Meydanı, Turgutreis Atatürk Meydanı ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'na kurulan dev ekranlardan canlı olarak yayınlandı. Ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla meydanları dolduran binlerce Bodrumlu, şampiyonluk heyecanını tek yürek olarak paylaştı. Maçın son sayısı ile birlikte alanlarda başlayan galibiyet coşkusu ve sevinç gösterileri kentin dört bir yanına yayıldı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten tebrik ederek şu ifadelerde bulundu: 'Avrupa Şampiyonası heyecanını Bodrum'un üç farklı meydanında kurduğumuz dev ekranlarda, hemşehrilerimizle omuz omuza yaşadık. CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde büyük bir mücadele ortaya koyarak Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Bu gurur hepimizin, bu kupa Türkiye'nin! Tebrikler Filenin Sultanları!'