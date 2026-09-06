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Karşılaşma Kocaelispor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi. (DHA)

73'üncü dakikada Samsunspor'da Mendes'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

68'inci dakikada Haidara'nın sol kanattan yerden ortasında Baku'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Okan kurtardı.

60'ıncı dakikada Samed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Serhat gole izin vermedi.

49'uncu dakikada Aye'nin pasında topla buluşan Baku'nun sert şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.

37'nci dakikada Haidara'nın ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

26'ncı dakikada Sousa'nın sol çaprazdan ceza sahasına çevirdiği ve savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Florian Aye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

18'inci dakikada Samsunspor'un geliştirdiği atakta Sekongo ve Samed'in peş peşe yaptığı vuruşlarda Kocaelispor savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

9'uncu dakikada Samsunspor'da Celil'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre'nin vuruşunda kaleci Serhat topu kontrol etti.

Süper Ligin 4'üncü haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

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