İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu büyük coşkuyla kutlandı. Türkiye ile İtalya arasında oynanan final karşılaşması, Osmaniye Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekrandan vatandaşlara izletildi. Meydanı dolduran vatandaşlar, karşılaşma boyunca Filenin Sultanları'nın aldığı her sayıda büyük heyecan yaşadı. Millilerin 3-2'lik galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu ilan etmesiyle meydanda büyük sevinç yaşandı. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden vatandaşlara Osmaniye Belediyesi tarafından kentin önemli tarım ürünlerinden Osmaniye yer fıstığı ve su ikram edilirken, Türk bayrakları dağıtıldı. Şampiyonluğun ardından vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Kaynak: DHA