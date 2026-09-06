ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 18 kilo 921 gram likit metamfetamin ele geçirildi.

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlü ekipleri tarafından, havayoluyla Türkiye'ye giriş yapan 2 kişinin beraberlerinde bulunan 2 adet şut altı valiz kontrol edildi. Yapılan arama ve kontrollerde, pet şişelere konulmuş vaziyette bulunan 6 kilo 572 gram ağırlığındaki renk, koku ve görünüm itibarıyla uyuşturucu maddelerden likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Yapılan kontrollerin devamında, muhtelif kıyafetlere/eşyalara emdirildiği düşünülen, ağırlığı 12 kilo 350 gram gelen ve likit metamfetamin olduğu değerlendirilen maddeler tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 18 kilo 921 gram ve 70 milyon 955 bin lira değerinde likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerine yer verildi. (DHA)