Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 'Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi reaksiyon verdiler. Kısa sürede bizim yapmış olduğumuz bir şey yoktur ama enerjileri, istekleri arzuları iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için Ertuğrul Başkana teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm eksikliklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum' dedi.

'OYUNCULARA DOKUNARAK ENERJİLERİNİ YUKARIYA ÇIKARMAYA ODAKLANDIK'

Takımdaki değişikliği değerlendiren Çimşir, 'Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesiyle sadece cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o 4-5 günlük süreçte oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkarmaya odaklandık. Oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik, anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şekilde bize geri bildirim olarak verdiler. Tabi istediğimiz oyunu oynamak kolay değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik bir 10-15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraza daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş adım adım yukarıya doğru gideceğiz' diye konuştu.

'ELİMDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK'

Oyunculara kısa dönemde yardım ettiklerini söyleyen Çimşir, 'Üç günde benim elimde sihirli değnek yok, benim yapmış olduğum bir şey değil. Biz sadece oyunculara bu kısa dönemde yardım etmeye çalıştık. Bu işi yapan oyuncular. Ciddi anlamda kaliteli bir kadromuz var. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu, bu şehir bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor, 3 kulvarda da zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye. Ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklarını düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim bu oyuncular bu takım 3 kulvarda zirve yarışını vereceklerdir' dedi.

'ONUACHU'NUN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL'

Onuachu'nun sakatlığının ciddi olmadığını kaydeden Çimşir, oyuncunun iki golle dönmesine ilişkin de şunları söyledi:

'Sakatlığı ile ilgili çok ciddi bir şey yok. Herkesle konuşmaya çalıştım. Sadece Onuachu özelinde değil. Ancak bazen santrforlar gol baskısına girebilirler. Bugün de söyledim ona. Rahmetli Özkan Hoca'nın bir sözü vardır. Santrafor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Ciddi anlamda geçen sene de bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da çok gol yapabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak biz onları tanıyacağız. Bizim işimiz bu. Bahane, mazeret üretmeden çalışarak adım adım yukarıya doğru çıkacağız' ifadelerinde bulundu.

METİN DİYADİN'DEN HAKEME TEPKİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin de hakeme tepki göstererek, 'Trabzonspor, kaliteli oyunculardan kurulu kadrodur. Doğal olarak maçın favorisidir. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Biz geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra Trabzonspor, geçiş oyunu yaptı' ifadelerinde bulundu.

Teknik konuya girmeyeceğini ifade eden Diyadin, 'Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro bizi de yenebilir hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un kadrosuna, başarısına, skoruna hiçbir şey demiyorum çünkü yarın da aynı şeyi başka yerde yaşayabilirler' diye konuştu.

Diyadin, hakemlerin niyetine ilişkin bir soru üzerine de 'Altını kalın harflerle çiziyoruz. Trabzonspor bizi yenebilir mi yenebilir, hiç sıkıntı yok. Ancak 10 dakikada bir maçı hakem performansı bitirmez. Birinci golde faulün devamı gol. İkincisinde penaltı maç bitmiş zaten. 2-0'dan sonra Trabzon deplasmanında maçı çevirmek zor. Ama yanlış anlaşılmasın, benim takıldığım 10 dakikada maçın bitirilmesidir' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

- Metin Diyadin'in açıklamaları