Efnan KÖSE/TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR'un yeni transferi Fabinho 'Sezona çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir maçtan iyi bir skorla çok önemli bir galibiyet aldık' dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fabinho, 'Çok mutluyum. Evimizdeki ilk maçım. Bu anı, bu atmosferi görmek için uzun zamandır bekliyordum. Benim için de çok önemli bir an oldu. Gerçekten inanılmaz bir atmosfer oluştu. Taraftarlarımıza da teşekkür etmemiz gerekiyor. Sonuç da harika oldu bizim adımıza. Zaten son maçtan sonra, kaybettiğimiz son maçtan sonra bu türde bir reaksiyon vermemiz bizim için bir zorunluluktu aslında. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Rakibimiz sezona çok iyi başlamış, iyi puanlar almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir maçtan iyi bir skorla çok önemli bir galibiyet aldık ' ifadelerini kullandı.

'ÇOK İYİ HİSSETTİĞİM BİR MAÇ OLDU'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin ayrılışını değerlendiren Fabinho, 'Bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar. Hocanın ayrılıkları her zaman zor ve üzücü anlardır. Ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında ama sonrasında bir ayrılık oldu. Sezon çok uzun, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim. Takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum ama geçen maça göre çok daha iyi hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak, dediğim gibi, son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti' dedi.

'TARAFTARLARLA İLİŞKİYİ KURABİLMEK İSTİYORUM'

Orta saha oyuncusu olarak takıma yardımcı olmak istediğini söyleyen tecrübeli futbolcu, 'Taraftarla olan ilişkimiz umuyorum her zaman iyi olacak. Şunu da biliyorum, şunun da bilincindeyim elbette. Ben düzenli olarak iyi bir performans gösterirsem eğer taraftarlarımız beni her zaman destekleyeceklerdir. Bütün takım arkadaşlarımıza olduğu gibi saha içerisinde en iyimizi verirsek, en iyi mücadelemizi her zaman gösterirsek bizim her zaman yanımızda olacaklardır. Bugün de zaten gördük. Bizim de oyuncular olarak görevimiz tabii ki kendi görevimizi en iyi şekilde saha içerisinde yapabilmek, takıma en iyi şekilde yardımcı olabilmek. Aslında saha içine dönecek olursak eğer, ben bir orta saha oyuncusuyum, sizin de bildiğiniz gibi. Ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek, aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek ve 3'üncü bölgede takımın hücum anlarında da önümüzde çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek. Kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimi de en iyi şekilde yaparak sizin de bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla ilişkiyi kurabilmek istiyorum' sözlerini sarf etti.

'FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ HİSSEDEBİLECEĞİMİ BİLİYORUM'

Gelişiminin iyiye gittiğini ve fiziksel olarak daha iyi hissedebileceğini ifaden eden Fabinho, 'Gelişimim, değişimim, daha iyiye gidişim sürüyor diyebilirim. Aslında bugün de sizin de bildiğiniz gibi takımla ilk kez 90 dakikayı tamamlama fırsatı buldum. Aynı zamanda maçın yoğun olduğu anlar olabiliyor. Bazen geçişlerin fazla yaşandığı, çok fazlaca koşmanız gereken zamanlar olabiliyor. Ben de kendimi fiziksel olarak tam olarak hazır hissetmediğim durumlarda pozisyonda kalmayı, doğru yerde olabilmeyi tercih ettim aslında. Belki eğer bir hedeften ya da bir tarihten bahsedecek olursak; önümüzdeki maç çok daha iyi hissedeceğimi biliyorum ve ondan sonraki maçta çok çok daha iyi olacağımı biliyorum. Fiziksel durumumla ilgili elbette tam bir tarih verebilmek çok kolay değil ama bir sonraki maç ya da ondan sonraki maçta çok daha iyi olacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla bir maç da olmadığı için, bir haftalık bir çalışma fırsatı bulacağımız için ben takım arkadaşlarımla çalıştıkça, antrenmanlara devam ettikçe fiziksel olarak çok daha iyi hissedeceğimi biliyorum' diye konuştu.