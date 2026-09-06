Kadir KAPLAN / AFYONKARAHİSAR, (DHA) - ​DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağında damalı bayrağı ilk sırada geçen Hollandalı pilot Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar'da şampiyonluğunu ilan etti.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayak 1'inci yarışı büyük heyecana sahne oldu. Nefes kesen mücadelelerin ardından bitiş çizgisini birinci sırada geçen Hollandalı yıldız Jeffrey Herlings, sezon bitmeden şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

Zorlu parkurda üstün performans sergileyen Herlings'in ardından Slovenyalı sürücü Tim Gajser yarışı ikinci, Fransız pilot Romain Febvre ise üçüncü sırada tamamladı. Afyonkarahisar'da sergilediği başarılı sürüşle zirveye çıkan Herlings, bu zaferle kariyerindeki başarılara bir yenisini ekledi. (DHA)