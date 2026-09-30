İSTANBUL, (DHA)- A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Belçika ile karşılaşacağı UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçının hakem kadrosu belli oldu.

Maurice Dufrasne Stadyumu'nda 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak olan müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını vatandaşları Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Marius Hansen Grotta olacak. Maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert VAR, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Marius Lien ise AVAR olarak görev alacak.