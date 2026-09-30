AFYONKARAHİSAR, (DHA) - TROPİKAL konseptli termal & spa tesisi Sinnada Resort & Thermaland, 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'ne destek olduğunu duyurdu. 2-3-4 Ekim tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek festivalde Sinnada, festivale katılan konukları ağırlamanın yanı sıra, özel gala gecesine ve Modacı Fırat Neziroğlu'nun koleksiyonu ile 'Anadoludakiler: Keçenin Zamansız Yolculuğu' defilesine de ev sahipliği yapacak.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi Afyonkarahisar'ın 'Gastronomi Şehri' kimliğini dünyaya taşıyan festivalde Hitit ve Frig medeniyetleri, Osmanlı Mevlevi mutfağı ve Afyon mutfağının seçkin lezzetleri, ilk kez kurulan gastronomi miras koridorunda ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce şef ve gastronomi profesyoneli ile 21 ülkeden 53 şef ve konuk festivale katılacak. Girişlerin ücretsiz olduğu festival alanında 175 stant, workshoplar, tadım etkinlikleri, paneller, yarışmalar ve çocuk etkinlikleri yer alacak.

ANADOLUDAKİLER PAZARI DA FESTİVAL ALANINDA

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Anadolu'nun yerel üretim değerlerini görünür kılmayı, korumayı ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeyi amaçlayan Anadoludakiler Projesi, Afyon'da kapılarını festivalle eş zamanlı Anadoludakiler Pazarıyla ziyaretçilerine açıyor. Anadolu'nun tarımsal üretimini, mutfak kültürünü ve geleneksel zanaatlarını birlikte ele alan Anadoludakiler Pazarı 'Bereket, Birikim ve Beceri' mottolarıyla hem yerel ürünlerin tanıtılması hem de bu ürünlerin arkasındaki üretim bilgisi, kültürel miras ve yerel ekonomik potansiyelin görünür hâle getirilmesini amaçlıyor.

Festivale katılacak şefler, konuklar ve davetliler, Sinnada'da ağırlanacak. Sinnada aynı zamanda festivalin özel gala gecesine ev sahipliği yapacak. Türk ve dünya mutfaklarından şefler ile gastronomi dünyasının önemli isimleri bu gecede bir araya gelecek.

2 Ekim'de Sinnada'da yapılacak Umay Kadın Kooperatifi defilesi olacak. Afyonkarahisar'ın kadim topraklarından ilham alan koleksiyon, ünlü tasarımcı Fırat Neziroğlu'nun vizyonuyla bin yıllık keçe sanatını modern çizgilerle buluşturuyor. Su, sabun ve alın teriyle harmanlanıp tel tel işlenen yünler, Afyonkarahisarlı kadınların gücünü ve umudunu yansıtan zamansız bir modaya dönüşüyor.

Koleksiyon, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler-SOGEP projesi kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirildi. Umay Kadın Kooperatifi, koleksiyonu sıradan bir koleksiyon olarak değil, sabrın, kardeşliğin ve yüne can veren el emeğinin hikâyesi olarak tanımlıyor.

'Festival Mode ON' sloganıyla düzenlenen festivalde, üç gün boyunca Motor Sporları Merkezi'nde konserler yapılacak. Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası her gün sahne alacak.

Festivalin ilk gününde, 2 Ekim Cuma akşamı Rotaband ve Poizi sahne alacak. İkinci gün, 3 Ekim Cumartesi akşamı Ekin Uzunlar ve İrem Derici müzikseverle buluşacak. Festival, 4 Ekim Pazar günü Merve Özbey ve Zakkum konseriyle sona erecek.