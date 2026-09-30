Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek 4'üncü haftada galibiyetle tanışan Altay'da yönetim cumartesi günü iç sahada oynanacak Alanya 1221 karşılaşması öncesi taraftarlara maraton tribününü doldurmaları için çağrıda bulundu. Müsabakayı taraftarlarla birlikte maraton tribününde takip edeceklerini belirten Altay Başkanı Sinan Kanlı, 'Bucaspor karşısında çok güzel bir galibiyet aldık. Yanlış şeyler yazılmasına rağmen gençler cevabı sahada verdi. Bu rüzgarla beraber Alanya maçında hep beraber maratondayız. Numaralı tribün ve VIP tribününde kimseyi istemiyoruz. Kadınlar ve çocuklar hariç herkes maratonda olsun. Biz de maratonda olacağız ve bu takımı destekleyerek eski güzel günlerine tekrar kavuşturacağız' dedi. Çapraz bağları kopan İbrahim Kıravi'nin sezonu kapattığı siyah-beyazlılarda Oktay'ın kırmızı kart cezası sona ererken, bileğinde hafif sakatlığı bulunan Arif'in durumu belirsiz.

Kaynak: DHA