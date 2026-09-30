ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye-Kuzey Ren-Vestfalya Yuvarlak Masa Toplantısı marjında, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Sayın Hendrik Wüst ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdik. Yaşanan bölgesel krizler ve bu krizlerin enerji fiyatlarına yansımaları başta olmak üzere; doğal gaz ve petrol arz güvenliği ile enerji yatırımları için gereken finansman ihtiyacı konularını değerlendirdik. Kuzey Ren-Vestfalya ile 11,2 milyar avroya ulaşan güçlü ticaret hacmimizi, sanayinin temiz enerji ihtiyacını karşılayacak ve dışa bağımlılığını azaltacak sürdürülebilir yatırımlarla desteklemeye kararlıyız. Hedefimiz; karşılıklı güvene dayanan bu güçlü diyaloğu, bölgesel enerji arz güvenliğini sağlama ve hem ticaret hacmimizi hem de stratejik ortaklıklarımızı güçlendirme yolunda daha ileriye taşımaktır' ifadelerini kullandı. (DHA)