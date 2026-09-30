İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 4 maçta galibiyet alamadan 2 puan toplayan Karşıyaka, takımı geçen sezondan beri çalıştıran Burhanettin Basatemür'ün ayrılık kararı sonrası teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ı getirirken, Başkan Yiğit Tusder hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Karşıyaka'da 2007-2008'de futbolcu, 2017'de ise antrenör olarak görev aldıktan sonra teknik direktörlüğe getirilen Uysal'ın imzası sonrası açıklama yapan Yiğit Tusder, 'Kulübümüze hizmet eden Burhanettin Basatemür ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yaşadığımız dönemin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Karşıyaka'nın hedefleri her zaman zirvedir ve genlerimizde teslim olmak yoktur' dedi.

'Takımımızı hak ettiği noktaya taşıyacak, oyun kalitesi ve disipliniyle camiamızı tekrar ayağa kaldıracak yeni Teknik Direktörümüz Zafer Uysal ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız' diyen Yiğit Tusder, 'Zafer Uysal liderliğinde, sahadaki mücadelemizi Karşıyaka büyüklüğüne yakışan bir seviyeye çıkaracağımıza inancımız tamdır. Gün; panik değil akılla hareket etme, duruşumuzu koruma ve Karşıyaka etrafında tek yürek olma günüdür. Zafer Uysal'a hoş geldin diyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Balıkesirspor'a aynı grupta Play-Off oynatan Zafer Uysal'ın yönetime Karşıyaka'nın çalıştıracağı en iyi kadroya sahip olduğunu, kafasındaki oyun planını sahaya yansıtıp başarılı olacaklarını söylediği öğrenildi. İzmir ekibi, Uysal yönetimindeki ilk maçta cumartesi günü kendisi gibi galibiyeti olmayan Kepezspor'a konuk olacak.