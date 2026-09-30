AVRUPA AJANSI (AVA) LONDRA- Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyeti, 2. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri ve “Türkiye-Londra İlişkileri” arşiv sergisi için Londra’ya geldi. Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik heyet, 29 Eylül akşamı başkente ulaştı.

KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz tarafından konakladıkları otelde karşılanan heyet, daha sonra Avrupa Media Group adına verilen dostluk yemeği için Londra’nın tanınmış restoranlarından Kervan Southgate’e geçti. Vatan Öz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen yemekte KGK heyeti bir araya geldi. Gazeteciler sohbet ederek Londra programı öncesinde görüş alışverişinde bulundu. Yemekle birlikte heyetin ilk gün programı sona erdi.

30 Eylül’de Londra programı

KGK heyetinin ikinci gün programında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın heyet onuruna vereceği resepsiyon bulunuyor.Heyet, resepsiyonun ardından Londra’daki Türk diaspora temsilcileri, Türk kökenli parlamenterler ve medya mensuplarıyla bir araya gelecek. Program kapsamında başkentin tarihi ve turistik bölgeleri de ziyaret edilecek. Heyetin Knightsbridge ve Covent Garden’da da bulunması planlanıyor.

1 Ekim’de ödül töreni ve sergi

Londra programının ana etkinliği, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Arundel House’da düzenlenecek 2. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri olacak. Saat 10.00-13.00 arasında gerçekleştirilecek programda ödüller sahiplerine verilecek. Etkinlik, “Türkiye-Londra İlişkileri” arşiv sergisi ile başlayıp, kültürel diplomasi faaliyetleri ile medya buluşmalarının yansıtılacağı ödül töreni ile son bulacak.

KGK’nın ilk Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri, Eylül 2025’te New York’taki Türk Evi’nde düzenlenmişti. Londra’daki etkinlik, organizasyonun ikinci buluşması olacak.

Heyet, 1 Ekim’deki sergi ve ödül töreninin ardından 2 Ekim’de Türkiye’ye dönecek.

30 kişilik heyet

KGK heyetinde Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Nazmi Uyar ve onur konuğu duayen gazeteci-yazar Yavuz Donat bulunuyor.

Heyette ayrıca Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Karakaş, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Vekili Nevzat Çiçek (Independent Türkçe), genel başkan yardımcıları Savaş Çokduygulu (5 Ocak), Nalan Yazgan (Cumhuriyet) ve Edip Üzen (memurlar.net) yer alıyor.

KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş (Son Haber), Mali Başkan Yardımcısı Hayati Arıgan (Dünya), Meclis başkanları Özgenur Reyhan Güler (TV 24 – Yaygın Medya) ve İshad Eyvazlı (Media Türk – Dış Medya), yönetim kurulu üyesi Yunus Soner (TeleSUR TV), Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın (Aydınlık), Meclis üyesi Nurcan Demirtaş (Hürriyet), KGK Avusturya Temsilcisi Adil Elmas (Avusturya Günlüğü) ve KGK Slovakya Temsilcisi Kemal Değirmenci de heyette yer alıyor.

DİM: Amacımız ülkemize hizmet

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Londra’da düzenlenecek etkinlikle ilgili açıklamasında, konseyin en önemli misyonlarından birinin kamu diplomasisine destek vermek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Küresel Gazeteciler Konseyi olarak Londra’da gerçekleştireceğimiz bu önemli buluşmayı, yalnızca bir ödül töreni veya sergi organizasyonu olarak değil, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iletişim ve dostluk köprülerini güçlendiren bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak görüyoruz. Etkinliğimiz kapsamında, Londra’da ve Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerinde görev yapan Türk diaspora gazetecileri ile Türkiye’ye, Türk toplumuna ve iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunan Türk dostu İngiliz gazetecilere ödüller takdim edeceğiz. Bu ödüllerle, gazeteciliğin toplumlar arasında karşılıklı anlayışın gelişmesine, önyargıların azalmasına ve dostlukların güçlenmesine sağladığı katkıya dikkat çekmek istiyoruz.”

Destekçilere teşekkür

Dim, Londra etkinliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Londra etkinliğimize emek ve destek veren başta Birleşik Krallık Temsilcimiz Vatan Öz olmak üzere sponsor desteği veren kurum ve kuruluşlar arasında yer alan Londra’dan dünyaca ünlü Pentex, Konya Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi başta olmak üzere Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Eftelia Hotels ile Londra EsteWorld UK ve MUSİAD UK’ye, Londra Kervan Restoran Grubu’na, Londra Ishtar Restoran Grubu’na, Southgate Hotel London’a, Londra UVA Cantina Restoran’a, Londra Cafer Erol’a ve Wickford Lux&Lush Enes Şanlı’ya teşekkür ederim.”

KGK’nın yurt dışı etkinlikleri

88 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinde temsilcisi bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi, yurt dışında medya buluşmaları, paneller ve çalıştaylar düzenliyor. KGK daha önce Lefkoşa, Bakü, Berlin, Tiflis, Moskova ve Taşkent’te çeşitli medya etkinlikleri gerçekleştirdi. Geçen yıl ise ABD’nin New York kentinde sergi ve ödül töreni düzenledi. Londra’daki 2. Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri ve “Türkiye-Londra İlişkileri” arşiv sergisi de KGK’nın yurt dışındaki etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.