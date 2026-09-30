ABD, (DHA) - TİCARET Bakanı Ömer Bolat, G20 toplantıları vesilesiyle bulunduğu ABD'nin Chicago kentinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinen Bakan Bolat, 2025 yılında 38,5 milyar dolar olan dış ticaret hacminin 2026 sonunda 42-43 milyar dolara, 2028 yılı sonunda ise 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G20 toplantıları dolayısıyla resmi heyetle birlikte gittiği ABD'nin Chicago kentinde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından işletilen TOBB Türk Ticaret Merkezi'ni (TOBB TTM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, yaklaşık 375 milyon nüfusu ve 3,3 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD'de, Türk iş insanlarının pazara ulaşmasını kolaylaştıran merkezin çalışmalarını yerinde görme imkanı bulduklarını ifade etti.

TOBB TTM'nin yalnızca bir ticaret merkezi olmanın ötesinde, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) kapsamında da Türk firmalarına önemli imkanlar sunduğunu vurgulayan Bolat, 2022 yılında yürürlüğe koydukları YLDA destekleriyle ihracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi koşullarda erişmelerini sağlayacak uçtan uca bir lojistik altyapı oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakanlıkça onaylanan projeler kapsamında Avrupa'da Düsseldorf, Frankfurt-Alzenau ve Berlin-Marsilya merkezli olmak üzere üç; ABD'de ise Chicago ve New Jersey merkezli olmak üzere iki YLDA projesinin aktif olarak faaliyet gösterdiğini aktaran Bolat, bu ağların Türkiye'nin mal ve hizmet ihracat kapasitesinin geliştirilmesine ve ihracatçıların önemli pazarlardaki faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

10 ŞEHİRDE CEP DEPO PLANLANDI

TOBB'un ABD'de TTM hüviyetinde yürüttüğü faaliyetlerin Chicago merkezli YLDA yapılanmasına dönüştürüldüğünü ve projenin 21 Ekim 2022 tarihinde onaylandığını anımsatan Bolat, bu kapsamda Las Vegas, Tacoma, Kent, Los Angeles, Houston, Miami, Savannah, Dallas, New Jersey ve Philadelphia gibi önemli ticaret merkezlerinde cep depolar planlandığını dile getirdi.

Chicago merkezli YLDA'nın Türk firmalarına pazar araştırması, iş bağlantıları oluşturma, şirket kuruluşu, hukuki ve mali danışmanlık ile lojistik ve operasyonel süreçlerde destek sağladığını belirten Bolat, Türk ihraç ürünleri için depolama, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyat, kargo birleştirme ve bölme ile ABD'nin farklı bölgelerine dağıtım hizmetlerinin tek noktadan sunulduğunu ifade etti. Bolat, bu altyapı sayesinde ürünlerin son alıcılara 24 saatin altında ulaştırılmasının, yüklerin konsolide edilmesiyle taşıma maliyetlerinin azaltılmasının ve depolama maliyetlerinde yüzde 50'ye varan avantaj sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi.

BUGÜNE KADAR 165 FİRMA YARARLANDI

Chicago TTM/YLDA'nın Türk firmalarının ABD pazarındaki varlıklarını güçlendirmelerine ve ihracatlarını artırmalarına önemli katkılar sağladığını kaydeden Bakan Bolat, bugüne kadar 165 firmanın bu YLDA'dan yararlandığını belirtti. Bolat, son beş yılda 500'ün üzerinde, yalnızca son bir yılda ise yaklaşık 150 Türk firmasına ABD pazarında ihracatlarını artırmaları amacıyla destek verildiğini ve bu desteklerin devam ettiğini aktardı.

ABD'DE İKİNCİ TÜRK TİCARET MERKEZİ KURULACAK

Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlü bir ivmeyle geliştiğine dikkati çeken Bakan Bolat, '2025 yılında 38,5 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizin, 2026 yılı sonunda yüzde 10 civarında artışla 42-43 milyar dolar seviyesine, 2028 yılı sonunda ise 50 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. İhracatımızın ve ithalatımızın karşılıklı olarak artması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesi açısından memnuniyet vericidir' dedi.

Chicago'daki TOBB TTM ve YLDA yapılanmasının Türk firmalarının ABD ve Kuzey Amerika pazarındaki rekabet gücünü artıran önemli bir altyapı olduğunu vurgulayan Bolat, ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkları da sürdürdüklerini, bu sayede Türk iş dünyasının pazardaki etkinliğini artırmayı ve mal ile hizmet ihracatını güçlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.