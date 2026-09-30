İSTANBUL, (DHA)- ÇOLAKOĞLU Metalurji, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Şirket, Kapsam 1+2 emisyon yoğunluğunu bir yılda yüzde 17,8 azaltarak 2026 yılı için belirlediği yüzde 13'lük azaltım hedefini bir yıl önceden ve 4,8 yüzde puan aşarak gerçekleştirdiğini açıkladı.

Çolakoğlu Metalurji, 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik performansını ortaya koyan 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Rapor; iklim değişikliğiyle mücadele, enerji ve kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi, operasyonel verimlilik, çalışan gelişimi ve kurumsal dayanıklılık alanlarında kaydedilen ilerlemeleri ortaya koydu.

Elektrikli Ark Ocağı (EAF) teknolojisine ve hurda bazlı üretim modeline dayanan üretim yapısıyla Çolakoğlu Metalurji, çeliğin yeniden ekonomiye kazandırılmasına ve kaynakların döngüsel kullanımına katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, 'Geleceğin Çeliğine Hayat Veriyoruz' sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çalışmalarını Sorumlu Üretim, İnsana ve Topluma Değer, Sürdürülebilir Büyüme ve Kurumsal Dayanıklılık değer alanları altında sürdürmeyi amaçlıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Çolakoğlu Metalurji, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında emisyonlarını düzenli olarak ölçmeye ve izlemeye devam ederken, 2025 yılında Kapsam 1+2 emisyon yoğunluğunu 2024 yılına göre yüzde 17,8 azalttı. Emisyon yoğunluğu 0,309 tCO₂e/ton sıvı çelik seviyesine gerilerken, 2026 yılı için belirlenen yüzde 13'lük azaltım hedefi bir yıl önceden gerçekleştirildi ve hedef 4,8 yüzde puan aşıldı. Şirketin iklim alanındaki çalışmaları 2025 yılında ilk kez CDP İklim Değişikliği Raporlaması kapsamında değerlendirildi ve Çolakoğlu Metalurji B skoru elde etti. Aynı dönemde iklim bağlantılı risk ve fırsatlar ilk kez detaylı şekilde analiz edilerek, 2°C'nin altındaki iklim senaryosu da dikkate alınarak bir risk ve fırsat haritası oluşturuldu.

ENERJİ VE KAYNAK VERİMLİLİĞİNDE SOMUT İLERLEME

2025 yılında operasyonel süreçlerin geliştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması Çolakoğlu Metalurji'nin öncelikli çalışma alanlarından biri oldu. Bu kapsamda nihai sıvı çelik üretiminde ton başına enerji yoğunluğu yüzde 2,24, sıvı çelik üretiminde ton başına su yoğunluğu ise yüzde 11,01 azaltıldı. Atık yönetiminde de önemli bir ilerleme kaydedildi. 2025 yılında 411.224 ton atık geri kazanılırken, geri kazanılan atık miktarı bir önceki yıla göre yüzde 24,79 artırıldı. Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında ise 2,1 MWp kurulu güce sahip Çubuk Haddehanesi Çatı GES, Temmuz 2025'te devreye alındı.

DÖNGÜSELLİK ÜRETİM MODELİNİN ÜRETİMİN TEMELİNDE YER ALIYOR

EAF teknolojisine dayalı hurda bazlı üretim modeli, Çolakoğlu Metalurji'nin döngüsel ekonomi yaklaşımının önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılında geri dönüştürülmüş içerik oranı yassı ürünlerde yüzde 79,26, uzun ürünlerde ise yüzde 95,19 olarak gerçekleşti. Operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalardan biri olan Manyetik Karıştırıcı Projesi de 2025 yılında hayata geçirildi. Proje ile üretim süreçlerinde verimlilik ve enerji kullanımının optimize edilmesine katkı sağlandı.

CBAM SÜRECİNE HAZIRLIK GÜÇLENDİRİLDİ

2025 yılı, Çolakoğlu Metalurji açısından Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (CBAM) hazırlık çalışmalarının da yoğunlaştığı bir dönem oldu. Düzenli emisyon hesaplamaları gerçekleştirilirken müşterilerle çeyreklik emisyon verileri paylaşılmaya başlandı. Tedarikçiler Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) kriterleri doğrultusunda değerlendirilirken, tedarik zincirindeki emisyonların izlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Paydaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla CBAM gerekliliklerine ilişkin farkındalık desteklenirken, müşteri ve tedarikçilerle emisyon verilerinin takibi ve paylaşımı sürdürüldü.

2025 Sürdürülebilirlik Raporu'ndan öne çıkanlar ise şöyle:

'İklim ve Dekarbonizasyon: Kapsam 1+2 emisyon yoğunluğu 2024'e göre yüzde 17,8 azaltılarak 0,309 tCO₂e/ton sıvı çelik seviyesine indirildi. Böylece 2026 yılı için belirlenen yüzde 13'lük azaltım hedefi bir yıl önceden ve 4,8 yüzde puan aşılmış oldu.

'CDP Performansı: Çolakoğlu Metalurji, ilk CDP İklim Değişikliği Raporlaması sonucunda B skoru elde etti.

'Yenilenebilir Enerji: 2,1 MWp kurulu güce sahip Çubuk Haddehanesi Çatı GES Temmuz 2025'te devreye alındı.

'Enerji Verimliliği: Nihai sıvı çelik üretiminde ton başına enerji yoğunluğu yüzde 2,24 azaltıldı.

'Su Verimliliği: Sıvı çelik üretiminde ton başına su yoğunluğu yüzde 11,01 azaltıldı.

'Atık Yönetimi: 411.224 ton atık geri kazanıldı; geri kazanılan atık miktarı bir önceki yıla göre yüzde 24,79 artırıldı.

'Döngüsellik: Geri dönüştürülmüş içerik oranı yassı ürünlerde yüzde 79,26, uzun ürünlerde yüzde 95,19 olarak gerçekleşti.

'Ar-Ge ve İnovasyon: 16 yeni kalite ürün geliştirildi.

'İnsana Değer: Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla toplam 71.269 saat eğitim gerçekleştirildi.'

Çolakoğlu Metalurji, üretim modelinin temelindeki EAF teknolojisi ve hurda kullanımının sağladığı döngüsellik avantajını; enerji ve kaynak verimliliği, emisyonların azaltılması ve operasyonel gelişim çalışmalarıyla desteklemeye devam ediyor. Şirket, 'Geleceğin Çeliğine Hayat Veriyoruz' sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda paydaşlarıyla birlikte yarattığı değeri geleceğe taşımayı ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürmeyi amaçlıyor.