Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN merkezli 10 ilde internet ve sanal medya üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 700 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sanal medya platformları üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ile tarım ve hayvancılık aletleri satışı vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 700 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Mardin merkezli; Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek ve 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (DHA)