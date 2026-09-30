İSTANBUL, (DHA)- MİGROS'un, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle 6 Şubat depremlerinin hemen ardından hayata geçirdiği Migros Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi, dördüncü yılında da deprem bölgesindeki çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da 3 bini aşkın çocuk, bilim, deney ve keşif odaklı eğitim etkinliklerine katıldı.

Depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla 6 Şubat depremlerinin hemen ardından yola çıkan Migros Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da bölgedeki çocukların eğitim yolculuğuna eşlik edecek. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da ilkokul ve ortaokul düzeyindeki altı okulda faaliyet gösteren Öğrenim Birimi bölgede bugüne kadar 3 bini aşkın çocuğa ulaştı. Yaklaşık 37 bin saat etkinlik gerçekleştiren Ateşböceği, çocukları nitelikli eğitimle buluşturmaya ve onların öğrenme yolculuklarına eşlik etmeye devam ediyor.

BILIMLE DÜŞÜNEN VE ÇÖZÜM ÜRETEN KUŞAKLAR IÇIN

Bilim Ateşböceği Programı, 2. sınıftan 8. sınıfa kadar olan çocukların bilime karşı merak geliştirmelerini ve olumlu tutum kazanmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanan program; zengin eğitim materyalleri, yenilikçi deneyler ve uygulamalı etkinliklerle eğlenceli, yaratıcı ve katılımcı bir öğrenme ortamı sunuyor. Program, çocukların yaratıcılık, analitik düşünme, problem çözme ve deney yapma becerilerinin gelişimine katkıda bulunuyor.

'ÇOCUKLARIN EĞİTİM YOLCULUKLARINDA YANINDA OLACAĞIZ'

Migros Gıda Dışı Pazarlama Direktörü Tamer Gülsaç, proje hakkında şunları söyledi:

'Depremin ardından bölgedeki ihtiyaçlara yalnızca kısa vadeli çözümlerle değil, kalıcı ve sürdürülebilir çalışmalarla karşılık vermeyi hedefledik. Çocukların eğitim yolculuğunun kesintiye uğramaması, bilime ve öğrenmeye duydukları merakın desteklenmesi bu yaklaşımımızın en önemli parçalarından biri oldu. 2023 yılında tedarikçilerimizle bir araya gelerek hayata geçirdiğimiz İyilik Kataloğu'ndaki ürünlerin satışından elde edilen kaynaklarla başlattığımız Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi, Migros İyi Gelecek Planımız kapsamında eğitim ve fırsat eşitliğine katkılarımızı somutlaştıran, dayanışmanın gücünü ortaya koyan anlamlı bir adım oldu. TEGV iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu anlamlı projenin dördüncü yılında da Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daki çocuklarla buluşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar 3.000'i aşkın çocuğa ulaşmış olmamız, bölgeye yönelik uzun vadeli sorumluluğumuzun somut bir göstergesi. Çocukların potansiyellerini keşfedebilecekleri öğrenme ortamlarına erişimlerini desteklemeyi ve eğitim yolculuklarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz.'