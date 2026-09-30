ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için Öncelikli Finansman Belgesi (ÖFB) düzenleyerek, sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz' dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yatırımları hızlandıracak bir adım daha atıyoruz. Bugüne kadar 530 milyar lira yatırım tutarına sahip 84 projeyi uygun koşullu finansmana yönlendirdiğimiz, 750 milyar TL bütçeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programında yeni ve kapsayıcı bir uygulama başlatıyoruz. Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayiine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için Öncelikli Finansman Belgesi (ÖFB) düzenleyerek, sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz' dedi.

'TÜRKİYE'YE DEĞER KATAN YATIRIMLARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kacır, '100 milyon TL ve üzeri tutarda, teşvik belgesine sahip tüm imalat sanayi yatırımları kapsama alınıyor. Proje bazlı desteklenen, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi olan yatırımcılarımız ile Stratejik Yatırım Belgesi almış yatırımcılarımız için doğrudan ÖFB düzenlenecek. Diğer teşvik belgeleri için 'katma değer potansiyeli', 'verimlilik ve sektörel etki', 'ekonomiye hızlı katkı' ve 'Ar-Ge yetkinliğine sahip olma' boyutlarına göre 50 ve üzerinde puan alanlar için ÖFB düzenlenecek. ÖFB sahibi yatırımlar, 1 milyar TL'ye ve yatırımın yüzde 50'sine kadar uygun vade ve koşullarda YTAK kredisinden yararlanmak üzere bankalara başvuru hakkı elde edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'ye değer katan yatırımları desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başvuruların 'yatirimkredisi.sanayi.gov.tr' üzerinden yapılacağı kaydedildi. (DHA)