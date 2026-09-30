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Tecrübeli teknik adam aynı ligde 1'inci Grup'ta 6'ncı sırada devraldığı Çorluspor 1947'yi şampiyonluk yarışına ortak edip normal sezonu İnegöl Kafkasspor'un 1 puan gerisinde ikinci tamamladı. Cem Kavçak, şampiyonluk kaçsa da Çorluspor'u önce Play-Off finaline, ardından finalde Malatya Yeşilyurtspor'u mağlup ederek 2'nci Lig'e taşıdı. Balıkesirspor'a bu sezon geri dönen 48 yaşındaki Kavçak grupta ilk 3 maçı kazandıktan sonra ilk yenilgisini Eskişehir'de alan takımını şampiyon yapmaya çalışacak.

BALIKESİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un 7-1'lik Eskişehirspor yenilgisi sonrası Polat Çetin'le yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine yeniden getirdiği Cem Kavçak kulüpte geçen sezon yarım kalan işini tamamlayacak. Geçen sezon ilk yarıda Balıkesirspor'u Play-Off hattına taşıyan Kavçak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasında futbolcuların ceza alması ve devre arasında da önemli oyuncuların gitmesi sonrasında görevinden ayrıldı.

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