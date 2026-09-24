ÖZBEKİSTAN, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanırken Bakan Ersoy, kültür ve sanat alanındaki yakın iş birliğini daha da ileri taşımaya hazır olduklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'ın bağımsızlığının 35'inci yılı kapsamında ziyaret ettiği Taşkent'te Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov eşliğinde Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi'ni ziyaret etti. Ersoy, ziyaretin ardından Nazarbekov ile merkezde ikili görüşme gerçekleştirdi. Ersoy görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kültür ve sanat iş birliğinin 2026-2027 Yılları Kültür İşbirliği Planı çerçevesinde somut projelerle geliştirilmesinin önemine işaret etti. Ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının iki ülke arasındaki iş birliğinin temel alanlarından biri olduğunu belirten Ersoy, kültür ve sanat alanındaki yakın iş birliğini daha da ileri taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

RESTORASYON VE ARKEOLOJİDE İŞ BİRLİĞİ

Restorasyon ve konservasyon alanlarında Türkiye'nin sahip olduğu tecrübenin Özbekistanlı uzmanlarla paylaşılabileceğini ifade eden Bakan Ersoy, karşılıklı uzman ziyaretleri ve uygulamalı eğitimlerin artırılmasının yanı sıra vakıf eserleri ve arkeoloji alanındaki iş birliğinin de geliştirilmesini önemsediğini söyledi. Özbek araştırmacıların Taş Tepeler Projesi kapsamındaki Arkeoloji Yaz Okulu'na katılımına dikkati çeken Ersoy, Türk arkeologların da Özbekistan'daki kazı ve araştırmalarda daha fazla yer almasının bilimsel iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

GECE MÜZECİLİĞİ TECRÜBESİ PAYLAŞILACAK

Türkiye'de uygulanan Gece Müzeciliği modeline de değinen Ersoy, 2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşan ve 2026'da 22 müze ve ören yerinde sürdürülen uygulamaya ilişkin tecrübenin Özbekistan ile paylaşılabileceğini kaydetti. Görüşmede ayrıca, halk danslarının ortak çalışma alanı haline getirilmesi ve bu alanda yürütülecek çalışmalarla Türk kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılması yönünde karar alındı.

SİNEMADA ORTAK YAPIM İÇİN YENİ ADIMLAR

Sinema ve görsel-işitsel alandaki iş birliğinin de ele alındığı görüşmede Ersoy, 'Türkistanlı Bahadırlar' filminin çekim sürecinin başlamasının ortak yapım alanındaki iş birliği açısından önemli olduğunu belirterek, Türkiye ile Özbekistan arasında Görsel-İşitsel Ortak Yapım Anlaşması'nın hayata geçirilmesinin iki ülke sinema sektörleri arasındaki iş birliğini daha kalıcı bir zemine taşıyacağını ifade etti.

KÜLTÜR VE SANATTA İŞ BİRLİĞİNE İMZA

Görüşmenin ardından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Filarmoni Orkestrası arasında 'Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle müzik ve sahne sanatları alanındaki Türkiye-Özbekistan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım atıldı. Bakan Ersoy'un, programının devamında Özbekistan Uluslararası Encümenler Sarayı'nda düzenlenecek Özbekistan'ın 35'inci Bağımsızlık Yıl Dönümü Gala Konseri'ne katılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Özbekistan temaslarından detay görüntüler.