İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi'nin 2021 yılında hayata geçirdiği Öğrenci Lokantası, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerini bu yıl da ücretsiz akşam yemeğiyle buluşturuyor. Hafta içi her gün hizmet veren lokanta, gençlerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Ümraniye Belediyesi binasında bulunan Öğrenci Lokantası'nda, hafta içi 18.00-20.00 saatleri arasında akşam yemeği servisi yapılıyor. Ümraniye sınırları içinde, öğrenci yurtları dışında ikamet eden üniversite öğrencilerinin yararlanabildiği lokanta, yemek saatlerinde gençlerin sohbet ettiği ve aynı sofrayı paylaştığı bir buluşma noktası haline geliyor.

BAŞVURULAR BELEDİYENİN İNTERNET SİTESİNDEN

Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını Ümraniye Belediyesi'nin internet adresinden yapabiliyor. Başvurusu onaylanan öğrenciler, kendilerine bildirilen tarihten itibaren Öğrenci Lokantası'ndan faydalanabiliyor.

'GENÇLERİMİZ BİZİM GELECEĞİMİZ'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 'Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Ümraniye Belediyesi olarak onların yalnız olmadığını hissettirmek istiyoruz. Eğitim hayatları boyunca yaşadıkları şehirde kendilerini güvende hissetmeleri için çalışıyoruz. Bu lokanta sadece bir yemek hizmeti değil; aynı zamanda bir dayanışma örneğidir' dedi.