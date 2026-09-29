ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan ve nükleer tavizler karşılığında İran'a yaptırımların hafifletilmesi ile dondurulan varlıkların serbest bırakılmasının teklif edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak, 'İran'a hiçbir şey teklif etmedim. Bu haber yalandır ve derhal geri çekilmelidir' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin nükleer tavizler karşılığında Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmeyi ve dondurulan İran fonlarına erişim sağlamayı önerdiğine ilişkin Amerikan medyasında çıkan haberleri reddetti. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Trump, paylaşımında, 'ABD medyasında 'Trump'ın İran'a yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş fonlar teklif ettiğine' dair bir haber yayımlandı. Bu doğru değil. Onlara hiçbir şey teklif etmedim! Bu haber, diğerlerinin çoğu gibi yalandır. Bu asılsız haberi derhal geri çekmelidirler' ifadelerini kullandı.