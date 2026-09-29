İRAN, (DHA) - İRAN Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin, İran karşıtı siyasetinden vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclis açık oturumunda gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Washington'ın İran'a karşı siyasetinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Kalibaf, 'ABD Başkanı'nın, İran milletine karşı sergilediği küstahlık, davranışlarını henüz değiştirmediklerini göstermiştir. Amerikalılar, bu medeni ulusu yok etmeye yönelik yıldırma ve tehdit döneminin sona erdiğini bilmelidir. Washington yönetimi İran'a karşı düşmanca tutumunu değiştirirse İran da aynı şekilde karşılık verecek' diye konuştu.

Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını söyleyerek, güvenlikleri sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapının güvende olmayacağını da ifade etti.