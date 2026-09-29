TAYLAND, (DHA) - TAYLAND'da, 29 bölgede şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Tayland'da 16 Eylül'den itibaren başkent Bangkok dahil 29 bölgede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle seller meydana geldi. Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 940 bin 300 hanede yaşayan 2 milyon 602 bin 309 kişinin sellerden etkilendiğini ve 23 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi. Selden etkilenenler için 233 geçici barınma merkezinin açıldığı belirtildi. Bölge sakinlerine, ani sel, taşkın ve heyelan riskine karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

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