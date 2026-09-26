Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA)- BULGARİSTAN'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli boksör Havvanur Kethüda, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Havalimanında genç sporcuyu karşılayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'İnşallah yakın zamanda dünya şampiyonluğuyla da gururlanacağız' dedi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +80 kilo finalinde rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olan Trabzonlu milli boksör Havvanur Kethüda memleketine döndü. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama merasimine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra sporcunun ailesi, antrenörleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karşılamada milli sporcuyu tebrik eden Başkan Genç, sporculara verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

AHMET METİN GENÇ: İLKLERİN ŞAMPİYONLUĞUNU ALDI

Havvanur Kethüda'nın altyapı kategorilerindeki başarılarına dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Havvanur, Avrupa şampiyonluğunun büyükler kategorisindeki ilk şampiyonluğunu aldı. İnşallah yakın zamanda dünya şampiyonluğuyla da gururlanacağız. Araklı'mız zaten Selçuk Aydın'ımızla beraber şampiyonlar yetiştiren bir ilçemizdir. Şampiyonluklar devam edecek. Biz de onunla gurur duymaya devam edeceğiz. Havvanur'u tebrik ediyorum. Allah yolunu açık etsin' ifadelerini kullandı. (DHA)