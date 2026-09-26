Melihcan ÇALIŞKAN - Mehmet ALA / İSTANBUL (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu organizasyonuyla 57 yıl sonra ilk kez düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Toplam 84 pehlivanın mücadele ettiği organizasyonda 8 başpehlivan da er meydanında karşılaştı. Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından başpehlivanlık kategorisinde finale yükselen isimler Orhan Okulu ve Mustafa Taş oldu.

FİNAL YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

Başpehlivanlık yarı finalinde Mustafa Taş, Erkan Taş'ı mağlup ederken, Orhan Okulu ise Seçkin Duman'ı yenerek adını finale yazdırdı. Orhan Okulu ile Mustafa Taş'ın karşı karşıya geldiği başpehlivanlık finali yaklaşık 2 saat sürdü. Mücadelenin sonunda rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Orhan Okulu, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın başpehlivanı oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİNALİ İZLEDİ

Başpehlivanlık finalini izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte finali izledi. Final müsabakası öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki güreşçiye de başarılar diledi.

ŞAMPİYONLUK KEMERİ VE KUPASI VERİLDİ

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başpehlivanı olan Orhan Okulu'ya şampiyonluk kemeri ve kupası; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tarafından takdim edildi.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda diğer boylarda da şampiyon olan isimler belli oldu. Farklı kategorilerde, Başaltı B: Kerem Kahya, Büyük Orta: Caner Arslan, Küçük Orta Büyük: Melih Özdemir, Küçük Orta Küçük: Alper Çelik, Deste Büyük: Can Ergen, Deste Orta: Yiğit Aktaş, Deste Küçük: Kadir Buğra Dikik, Ayak: Emirhan Yüksel, Tozkoparan: Seyid Ali Kızıltaş şampiyonluk ünvanı aldı.