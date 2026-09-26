Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz, Halil Tolgahan Demir
İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Poyraz Gelen, Hasan Bekil, Serdar Güncü, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mansur Aykut Demirci (Dk. 78 Ömer Yılmaz), Ahmet Sun (Dk. 57 Doğukan İnci), Onur Toroman (Dk. 90 Kutay Kurt), Batuhan Doğrukıran (Dk. 90 Adnan Gülen)
KASTAMONUSPOR: Deniz Çörtlen, Samet Tarık Güler (Dk. 82 Enes Demirci) Erdem Reis, Gökmen Özince, Emir Açıkgöz (Dk. 46 Niyazi Kılıç) Serdar Avkaroğlu, Mert Çalışkan, Kerim Temizkan (Dk. 82 Ahmethan Köse), Yasin Başaytaç (Dk. 88 Oğuzhan Duman), Doruk Parlak, Necati Bilgiç (Dk. 93 Deniz Güngör)
GOLLER: Dk. 31 Batuhan Doğrukıran (P), Dk. 71 ve Dk. 77 (P), Doğukan İnci Dk. 86 (P) (İnegöl Kafkas Spor Kulübü), Dk. 51 Mert Çalışkan (Kastamonuspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 4'üncü hafta mücadelesinde İnegöl Kafkas Spor Kulübü, konuk ettiği Kastamonuspor'u 4-1'lik skorla yendi. (DHA)