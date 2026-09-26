İSTANBUL, (DHA)- UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Vincenzo Montella yönetiminde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Türkiye - Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular yer almadı. Bu oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Sahada ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları yapıldı. Son aşamada da yarı sahada taktik oyun oynandı.

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Öte yandan millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

A Milli Takım kafilesi, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek. Ay-yıldızlılar, maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda saat 17.00'de son çalışmasını yapacak.