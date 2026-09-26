Yusuf YILDIZ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Orhan Kemal Emek Ödülleri, yönetmen ve yapımcı Aydın Sayman, oyuncu ve senarist Macit Koper ve oyuncu Suna Selen'e verildi.

33'üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılış töreni, Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Törene festivalde görev alan jüri üyeleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Ali İhsan Varol'un sunduğu törende, festivalde yer alan filmler kategorilerine göre tanıtıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, törende festivalin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'SİNEMAMIZA VERDİKLERİ EMEK İÇİN MİNNETTARIZ'

Sinemanın yıllara yayılan büyük bir emeği barındırdığını belirten Geçer, 'Ödül alan tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Sinemamıza verdikleri emek için kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Festivalimizin geri kalan günlerinde de sizleri salonlarımıza bekliyoruz' dedi.

Konuşmaların ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri, yönetmen ve yapımcı Aydın Sayman, oyuncu ve senarist Macit Koper ile oyuncu Suna Selen'e takdim edildi. Ödül töreninin ardından ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne aldı. (DHA)