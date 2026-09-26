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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medyadan paylaştığı mesajında, 'Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 39'uncu yılını canıgönülden tebrik ediyorum. Millî savunma hamlemize, savunmamızın millîleştirilmesine yönelik kritik hamlelere önemli katkılarda bulunan Vakfımıza bugüne kadarki hizmetleri için şükranlarımı sunuyor, gelecekteki çalışmalarda başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.(DHA)

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Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın kuruluşunun 39'uncu yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

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