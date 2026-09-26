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İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük il merkezinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalıştığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Parada Sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı adli merci tarafından tutuklandı. (DHA)

Murat ÖZELCİ/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte 11 bin 700 Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan kalpazanlık şüphelisi 1 kişi, tutuklandı.

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