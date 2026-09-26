Melihcan ÇALIŞKAN - Mehmet ALA / İSTANBUL, (DHA) - KOLEKSİYON kartı tutkunları ve sporseverleri bir araya getiren 'Collector's Fest', Beşiktaş'ta 2'nci kez kapılarını açtı. 27 Eylül'e kadar devam edecek organizasyonda, koleksiyoner Nevzat Aydın'ın Pele, Maradona, Zidane, Cruyff, Platini ve Messi gibi dünya futbolunun önemli isimlerinin maçlarda giydiği imzalı formaların da bulunduğu özel koleksiyonu ziyaretçilerle buluştu.

Nadir koleksiyon parçaları, kart turnuvaları ve sahne etkinliklerinin tek çatı altında toplandığı festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri de 'Milyon Dolarlık Oda' oldu. Forma ve spor ekipmanlarından oluşan özel koleksiyon, müze konseptiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Koleksiyon dünyasının dikkat çeken ve nadir parçalarını yakından inceleme fırsatı sunan özel seçki, etkinlik boyunca ziyaret edilebilecek. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleşen organizasyon 27 Eylül Pazar günü sona erecek.

PELE, CRUYFF VE MARADONA'NIN TARİHİ FORMALARI YAN YANA

Etkinlikte sergilenen formalar arasında; dünya futbolunun efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1971 yılında giydiği 55 yıllık Brezilya formasının yanı sıra bir diğer efsane Diego Armando Maradona'nın 1984 İspanya Kral Kupası Finali'nde Barcelona - Athletic Bilbao maçında çıkan olaylar sırasında da üzerinde bulunan ve yırtılan forması da bulunuyor. Maradona'nın eski kramponları ve Lionel Messi'nin 2024 Copa America Finali'nde giydiği maç forması da imzalı şekilde sergide yer alıyor.

ZİDANE'IN SON FORMASI VE KENAN YILDIZ'IN İLK GOLÜNÜ ATTIĞI FORMA DA SERGİDE

Fransız eski futbolcu Zinedine Zidane'ın 2006 Dünya Kupası Finali'nde; kariyerinin son maçında İtalya'ya karşı giydiği forma ve milli oyuncu Kenan Yıldız'ın İtalyan ekibi Juventus'ta ilk kez golle buluştuğu imzalı maç forması da sergilenen ekipmanlar arasında dikkat çekiyor. İspanya Ligi'nde rekabet eden genç futbolcular Lamine Yamal ve Arda Güler'in imzalı maç formaları ise yan yana sergileniyor.

'11 BİNE YAKIN FORMANIN 5 BİN CİVARI MAÇLARDA GİYİLMİŞ FORMALAR'

Eserlere ulaşmak için dünyanın farklı ülkelerine seyahat ettiğine de vurgu yapan koleksiyonun sahibi Nevzat Aydın, 'Hakikaten güzel formalar var. İnsanların baktığı zaman keyif alacağı, o eski zamanları hatırlayacağı birçok forma var. Çok güzel tepkiler alıyorum ve mutluyum, farklı insanların da bundan keyif aldığını görmek keyif veriyor bana da. 11 bine yakın forma var bunların en az 5 bin civarı maç forması, dükkanlardan aldığınız formalar değil, maç için hazırlanan, maçlarda giyilmiş formalar, bu çok önemli bence. 11 bin formayı gidip mağazalardan satın alsanız alabilirsiniz ama bunlar öyle formalar değil' dedi.

'MARADONA'NIN YIRTILAN FORMASINI ALMAK İÇİN ARJANTİN'E GİTTİM'

Aydın, 'Örneğin, 1982 Dünya Kupası yarı finalindeki Batı Almanya - Fransa maçında, Battiston'u çok sert bir müdahaleyle sakatladığı maçta Alman kaleci Schumacher'in giydiği forma. Mesela sergilediklerimiz arasında yine belki de koleksiyonumun en önemli parçası diyebilirim; Maradona'nın Barcelona'daki son maçında giydiği, 1984 Barcelona - Athletic Bilbao kupa finalinde giydiği ve Bilbaolu oyuncularla yaka paça kavga ettiği olaylar sırasında giydiği forma. Hatta bu formayı almak için Arjantin'e gittim. Futbol benim için bir tutku, hayatımın her anına katıyor ve yaşıyorum. Mali durumum da toparladı ve bunlara erişebilir oldum. Eskiden çok isterdim ama bu seviye bir koleksiyon çok yüksek rakamlar gerçekten' ifadelerini kullandı.

'FİNALLERİN TOPLARI DA BURADA YER ALIYOR'

Koleksiyonu yılların birikimiyle oluşturduğunu anlatan Aydın, 'Çok büyük bir maddiyat gitmiştir, ben bile zor hesaplarım. Böylesine bir koleksiyon yaptığınızda, sigortalıyorsunuz. Fakat bunların başına bir şey gelse, sigortadan aldığınız para size dönse bu formaları tekrar alamazsınız. Maradona'nın forması yansa gitse ve bana inanılmaz bir para gelse, tekrar bulamam ki o formayı. Sanat eserleri de öyledir ya, yerine koyması mümkün değil. Açık konuşayım; çok para da harcadım. Bir de forma, özellikle memorable yani maçta giyilmiş formaların piyasası son 5 senede 2-3 katına çıktı fiyatları da. Yaşadığımız hayat dijitalleştikçe, dijitallikten uzak olup nostaljik materyallere dokunma isteği de gelişiyor. Ben buna yoruyorum. Mesela toplara bakıyorum, hepsi final topu. 20-30 top var burada hepsi finallerin topları, üzerinde takımların isimleri, finalin yerinin yazdığı. Futbolu çok seviyorum' sözlerini sarf etti.

'EN ÖZELİ MARADONA'NIN FORMASI'

Koleksiyonundaki en önemli forma ve ekipmanları karşılaştıran Aydın, 'Maradona'nın Barcelona'daki son maçında giydiği forma benim için en özeli; çocukluğumda izlediğim, daha sonra Youtube'dan defalarca seyrettiğim bir andır. Maradona'nın kaleciye attığı bir diz var, o kaleciyi yerden kaldırabildiler mi diye düşündüğüm, belki de Maradona'nın Barcelona'dan gönderilmesine sebep olan ve hatta belki de Napoli'nin şampiyonluğunun önünü açan o maçta giyilen forma, çok başka bir şey' dedi.

'PUSKAS'IN FUTBOL OYNADIĞI DÖNEMİN GÖRÜNTÜSÜNÜ BULMAK BİLE ZOR'

Koleksiyoner Nevzat Aydın, 'Ferenc Puskas'ın 1965 ya da 1966'da giydiği forma benim için bu sıralamada 2'nci sırada yer alabilir. Puskas'ın futbol oynadığı dönemlerin görüntüsünü bulmak ve seyretmek bile zor, Real Madrid - Kilmarnock takımı ile oynuyor orada Kilmarnocklu bir futbolcuyla forma değiştiriyorlar. Bu forma bana geldiğinde forma gerçek mi diye Kilmarnocklu İskoç taraftarların taraftar gruplarına girdim. Aralarından biri bana ben sana o maçın görüntülerini yollayayım, kontrol et dedi. Baktım fotoğrafları karşılaştırdım. Bunların hepsinin birer alma hikayesi de var. Atıyorum bir formaya 40-50 bin dolar fiyat biçiliyor. Forma o mu, gerçek mi diye bir soru işareti oluyor tabi. Bununla ilgili de hem kendi yöntemlerimi, hem de 3'üncü taraf şirketleri bu formaların teyit edilmesi anlamında kullanıyorum. Bu arada 3'üncü tercihim de kaleci Schumacher'in forması olabilir. Kenan Yıldız'ın Juventus'la ilk maçında gol de attığı gün giydiği forma var belki yıllar sonra bambaşka şeyler konuşacağız Kenan için' diye konuştu.

'ESKİDEN FUTBOLCULARIN FORMASI YIKANIR, BİR DAHAKİ MAÇTA TEKRAR GİYİLİRMİŞ', 'Sovyet Aydın, 'Dasayev'in forması çok değerli. Johan Cruyff'ın forması da var ki, çok zor bulunur. Eskiden futbolcuların bir sezonda giydiği 6-7 tane forma olurmuş. Mesela, Michel Platini'nin Juventus'ta geçirdiği bir sezonda toplam 6-7 tane forması var. Bu formalar eskiden yıkanıp, sonraki maçlarda bir daha giyilirmiş. Şimdilerde futbolcular için bir maçta 4 forma hazırlanıyor' dedi.

'MÜZE TARZI KALICI BİR ŞEY DÜŞÜNÜYORUM'

Aydın, 'Müze veya daha kalıcı bir şeyi de düşünüyorum. Bunları bir tek benim görüyor olmam hakkaniyetli değil. Buradaki ilgiyi de görünce... Bunlara güzel bir yer yapıp sergilemeyi düşünüyoruz' İfadelerini kullandı.