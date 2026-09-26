Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Gaziemirspor'a da evinde 1-0 yenilerek ilk 4 maç sonunda galibiyetle tanışamayan Karşıyaka'da taraftarın istifaya davet ettiği teknik direktör Burhanettin Basatemür karşılaşmanın ardından görevini bıraktı. Maçın son bölümünde kırmızı kartla saha dışına gönderilen tecrübeli teknik adam, 'Bu şekilde oynadığımız bir maçın bu skorla sonuçlanmasının açıklanacak hiçbir tarafı yok. Konuşulacak da hiçbir tarafı yok. Gerçekten olmuyor demek ki. Elimizden gelen tüm çabayı, gayreti göstermemize rağmen oyuncularımızla beraber bu maçın bu şekilde sonuçlanması bizim bırakmamızı gerektiriyor. O yüzden ekibimizle beraber bu görevi bırakıyoruz' açıklamasını yaptı. Basatemür geçen sezon Play-Off oynattığı yeşil-kırmızılı takımla bu yıl beklentiyi karşılayamayınca taraftarın tepkisini çekmişti.

Kaynak: DHA