Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medyadan paylaştığı mesajında, 'Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. 26 Eylül Türk Dil Bayramımız kutlu olsun' ifadelerini kullandı.(DHA)