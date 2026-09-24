'Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir hayal kırıklığı oldu'

'Basit hatalar yapmamak lazım'

Olgucan KALKAN - Mutlu YUCA - Muhammet ÖZCAN / KOCAELİ, (DHA)- MİLLİ futbolcu Salih Özcan, 'İspanya maçına bakın, kimse inanmadı bize. Takım olarak inandık, kendimizi gösterdik. İyi geçeceğini düşünüyorum. Yarın ilk adımı atacağız' dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye yarın ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Ay-yıldızlılarda tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Özcan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'nda takıma çok güvendiklerini ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Özcan, 'Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası çok üzüldük. Takıma güveniyorduk. Ama önemli olan şimdi yeni bir sayfa açmak. Onun da ilk adımını inşallah yarın atarız. Orkun sakat, maalesef son maçlarda da sakat sakat oynuyordu. İğnelerle idare etti. Şu andaki durumunu doktorlar biliyor. Takım olarak moraller iyi. Kendimize güveniyoruz, kaliteli bir takım olduğumuzu düşünüyorum' diye konuştu.

'BEŞİKTAŞ'TA İLK MAÇLARDA İYİ GİDİYORUM'

Beşiktaş kariyerine iyi başladığını söyleyen Salih Özcan, 'Açıkçası ben süre almayınca kendime güveniyordum. Çalışmaya devam ediyordum. Montella hocam da süre almadığım zamanlarda arkamda duruyordu. Onu da teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta da ilk maçlarda iyi gidiyorum. İnşallah öyle iyi gider. Sezon daha çok uzun, çok maç var. İnşallah sakatlıksız daha iyi bir sezon geçiririm. Kendimi iyi hissediyorum. Futbolcu olarak böyle kaliteli takımlara karşı oynamak için bu işi yapıyoruz. İnşallah yarın takıma güveniyorum. Yarın ilk adımı ilk galibiyetle atıp, 3 puanı eve götürürüz' ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR'

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynanan Amed Sportif Faaliyetler mücadelesini yaptığı hata yüzünden kaybettiklerini söyleyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'Amed Sportif Faaliyetler maçını benim yüzümden kaybettik diyebiliriz. Son hata benim yüzümden oldu. Ama maalesef böyle şeyler oluyor. Önümüze bakmamız gerekiyor. Önemli maçlar geliyor, mental olarak iyi durumdayım. O sayfayı kapattım. Ondan da öğreniyorum. İnşallah iyi zamanlar gelecek' dedi.

'YARIN İLK ADIMI ATACAĞIZ'

Daha önce İspanya deplasmanında da kendilerine şans tanınmadığını ama çıkıp mücadele ettiklerini söyleyen Salih Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Yavaş yavaş İtalyanca öğreniyorum. Dediğim gibi Italiano da oyun stili de benim için avantaj oldu. Montella ile de senelerdir oynuyoruz. İspanya maçına bakın, kimse inanmadı bize. Takım olarak inandık, kendimizi gösterdik. İyi geçeceğini düşünüyorum. Yarın ilk adımı atacağız.'

'BASİT HATALAR YAPMAMAK LAZIM'

Fransa'nın etkili oyuncuları olduğunu ve basit hatalardan uzak durmaları gerektiğini söyleyen Salih Özcan, şöyle konuştu:

'Rakiplerin her pozisyonda kaliteli oyuncuları var. Önde olsun, arkada olsun ama genellikle öndeki oyunculara dikkat etmek lazım. Onların hızlarını yok etmemiz lazım. Kontrataklara girmemek, basit hatalar yapmamak lazım. İkili mücadelelerde başarılı olmamız lazım. İnşallah maça böyle gider ve iyi bir sonuç alırız.'

'ZİDANE BÜYÜK BİR FUTBOLCUYDU, BÜYÜK BİR ANTRENÖR'

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nin büyük bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Salih Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

'Baskı yok o konuda. Özel bir maç. Onların hocaları için de öyle. Büyük bir futbolcuydu, büyük bir antrenör. İnşallah iyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum.'