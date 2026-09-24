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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye yarın ilk maçında Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Mücadele öncesinde ay-yıldızlılar, Kocaeli Stadyumu'nda yürüyüş yaptı. Milliler, kısa yürüyüşün ardından toplu fotoğraf çekildikten sonra stadyumdan ayrıldı. (DHA)

Mutlu YUCA - Muhammet ÖZCAN / KOCAELİ, (DHA)- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup ilk maçında yarın Fransa ile oynayacağı mücadele öncesi Kocaeli Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

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