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Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko ile karşılaştı. Rakibine 3 rauntta da üstünlük kuran Havvanur, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör, büyükler kategorisindeki ilk büyük başarısını Avrupa şampiyonluğuyla elde etti. (DHA)

Ercan ATA / BULGARİSTAN, (DHA)- BULGARİSTAN'DA devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Havvanur Kethüda, +80 kiloda Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu yenerek altın madalya kazandı.

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