'DEPREMİ YOĞUN HİSSETTİK'

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Deprem anında tedirgin olanlar, iş merkezlerinden dışarı çıkıp güvenli bölgeye geçti. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremi hastanede yakınını ziyareti sırasında hissettiğini söyleyen Abdullatif Yıldız, tüm vatandaşların tedirginlik yaşadığını söyledi. Olumsuz ihtimallere karşı tedirgin olup dışarı çıktıklarını anlatan Yıldız, 'Depremi yoğun hissettik. Korktuk tedirgin olduk. Hastaneye gelmiştim. Deprem olduğunu hissedince hemen kendimi hastaneden dışarı attım. Çoğu insan da hissettiği için hemen dışarı çıktılar. Burası zaten deprem bölgesi. Daha önce yaşadığımız büyük depremin korkusu ile herkes kendini güvenli bölgelere çekti' dedi.

'TEDİRGİN OLAN İNSANLAR İŞ MERKEZLERİNİ BOŞALTTI'

Güvenlik görevlisi Bekir Yeniekinci, depremin Gaziantep'te de yoğun hissedildiğini söyleyerek, 'Depremi fazlasıyla hissettik. 15 katlı bir binada güvenlik görevlisiyim. Sarsıntı çalıştığımız binada da yoğun hissedildi. İster istemez insanlar tedirgin olduğu için bürolarından çıkıp dışarı kaçtılar. Daha önce de bu insanlar deprem yaşadığı için tedirgin oluyor. Depremi uzun süreli hissettik. Deprem Şanlıurfa'da oldu ama Gaziantep'te de yoğun hissettik' diye konuştu.

Deprem anında iş merkezindeki insanları güvenli bölgeye alıp tedbirli davrandıklarını söyleyen Taşkın Elma, 'Gaziantep'in en yüksek katlı iş merkezlerinden birisindeyiz. Bir anda sallanınca bina da sallandı. Tabii insanlar panik oldu. 6 Şubat depreminden dolayı tüm personelimiz bu konuda deneyimli. Korkuya kapılmadan sağlıklı şekilde herkesin binadan çıkmalarını sağladık. Güvenli bölgeye aldık. Aşağı inen herkes ailelerini aradı' ifadelerini kullandı. (DHA)

Nuray UZATMAZ/Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)