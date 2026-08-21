Ümit OKTAN/AĞRI, (DHA)-AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin (AİÇÜ) yeni akademik yılı mesajı, Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğindeki zirvesinden okundu.

Ağrı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ADAK) Başkanı Şehabettin Erkuş ve kulüp üyesi 3 sporcunun da aralarında bulunduğu 10 kişilik ekip, Ağrı Dağı'na tırmandı. 5 gün süren zorlu tırmanışın ardından 5 bin 137 metre rakımlı zirveye ulaşan ekip, burada Rektör Prof. Dr. Gülçin, yeni akademik yılı mesajını okunu.

'HEDEFİMİZİ DAİMA ZİRVE OLARAK BELİRLEDİK'

ADAK Başkanı Şehabettin Erkuş'un seslendirdiği mesajda, şu ifadelere yer verildi: 'Türkiye'nin Zirvesi Ağrı Dağı'ndan selamlar. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak bizler, bilimin ışığında geleceğe yürürken hedefimizi daima zirve olarak belirledik. Bugün, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın zirvesinden bir kez daha ilan ediyoruz. Ülkemizin zirvesi Ağrı'da, bilimin zirvesi AİÇÜ'de. Bizim için 'Zirvede Bilim, Bilimde Zirve'; araştırmada, eğitimde, başarıda ve uluslararasılaşmada ortaya koyduğumuz hedefin ifadesidir. Ağrı Dağı'nın zirvesinden, üniversitemizin tüm öğrencilerine, akademisyenlerine ve çalışma arkadaşlarımıza sesleniyorum; daha yükseğe, daha ileriye, bilimin zirvesine. Bu anlamlı tırmanışta emeği ve katkısı bulunan herkesi gönülden kutluyor, Ağrı Dağı'nın zirvesinden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ailesine ve aziz milletimize en içten selamlarımı iletiyorum.' (DHA)