Ruken KADIOĞLU/ANKARA, (DHA)- 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Değerli şehit yakını ve gazilerimiz; 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başlamıştır. Tercihler e-Okul üzerinden yapılacak olup tercih sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ve başvuru formundaki güvenlik kodu kullanılacaktır' ifadelerine yer verildi.

Tercih başvuru işlemleri, 26 Ağustos'a kadar devam edecek. (DHA)