Gıyasettin TETİK- Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Mardin kara yolunda iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolu, Özdemir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 55 BP 562 ile M.Ç.'nin kullandığı 10 ED 984 plakalı otomobiller, kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)